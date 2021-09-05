Чита, 5 сентября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 5 сентября первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты уже 324 149 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Mil.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

Завершили вакцинацию 295 649 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной).

За сутки первую дозу инъекции получил 219 житель региона, завершена вакцинация еще у 435 человек.

Читайте также: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привили свыше четырёх тысяч человек