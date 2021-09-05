Москва, 5 сентября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Самым опасным видом общественного транспорта для пассажиров в России являются микроавтобусы. Об этом сообщили эксперты компании «Росгосстрах» агентству РИА Новости.

Дарья Драй, ИА REGNUM Общественный транспорт

Специалисты проанализировали структуру страховых выплат за истекшие месяцы 2021 года. Они установили, что чаще всего пассажиры получали различные травмы при поездках на микроавтобусах.

Страховщики рассказали, что на городских маршрутах происшествия с участием общественного транспорта случаются чаще, чем на междугородних трассах. Однако на загородных маршрутах случаются самые тяжёлые по последствиям аварии.

Это объясняется более высокой скоростью движения на загородных маршрутах. Также на междугородних трассах часто происходят серьёзные происшествия, включая столкновения с грузовыми автомобилями и опрокидывания.

Самыми распространёнными травмами, получаемыми пассажирами общественного транспорта, стали ушибы мягких тканей, сотрясения головного мозга, а также переломы рёбер, костей носа, лучевой кости и лодыжек.