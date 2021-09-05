Екатеринбург, 5 сентября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки удалось ликвидировать 21 природный пожар. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

Общая их площадь составляла 1335,66 га. Наиболее крупным был очаг в районе озера Глухое — 760 га. Там пожар действовал с 14 августа.

За сутки возникло ещё 11 пожаров. К утру 5 сентября всего их было 31 на площади 7718,8 га. 24 удалось локализовать.