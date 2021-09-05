Барнаул, 5 сентября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 5 сентября 2021 года от коронавируса привились 642 302 человека (+3377 за сутки). Такие данные приводит оперштаб.

Вакцинация

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Из общего числа привитых 115 489 жителей региона получили первую прививку (на 1274 человека меньше, чем по состоянию на 4 сентября) и 524 765 человек (+4504 за сутки) полностью привиты. Также известно о 2048 ревакцинированных (+147 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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