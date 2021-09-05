Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Гражданин России Равиль Мингазов, который находится в тюрьме на территории Объединенных Арабских Эмиратов, может быть репатриирован на родину. Об этом 4 сентября пишет газетаThe Washington Post (WP) со ссылкой на сообщение семьи и адвокатов подсудимого.

Известно. что Мингазов содержался в американской тюрьме Гуантанамо — там он провел порядка 15 лет, при том, что ему так и не был вынесен обвинительный приговор. После 15-летнего содержания в Гуантанамо Мингазова перевезли в тюрьму в ОАЭ.

Уточняется, что Мингазов, как и другие заключенные, вывезенные из американских тюрем в ОАЭ, никаких реабилитационный программ не проходил.

В последнее время правительство ОАЭ возвращает на родину заключенных, которые были переданы по распоряжению властей США. По данным ряда источников, официальные лица США просили не выдавать Мингазова России.

Про Мингазова известно, что он был членом движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).