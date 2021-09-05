Барнаул, 5 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 5 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4823 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Тяжелобольных насчитывается 542 (-8 за последние сутки), из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 488 человек, +39 за сутки) и ОРВИ (46 623 человек, +197 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 76 детей (+12 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (71 650 человек, +240 за сутки) новый вирус победили 54 420 человек (+184 за сутки).

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