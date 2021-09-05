Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла другую российскую спортсменку Варвару Грачёву в матче третьего круга теннисного турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Tatiana Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова, являющаяся 15-й ракеткой мира, одержала верх над Грачёвой, занимающей 82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался в течение 1 часа и 41 минуты.

Отметим, в следующем круге турнира US Open Анастасия Павлюченкова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, являющейся четвертой ракеткой мира.