Лас-Вегас, США, 5 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Дерек Брансон победил досрочно представителя Великобритании Даррена Тилла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 36, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

В третьем раунде Брансон провел своему оппоненту удачный удушающий прием, чем вынудил Тилла капитулировать.

Отметим, по итогам поединка в активе 37-летнего Дерека Брансона стало 24 победы (17 — досрочно) при семи поражениях. Для 28-летнего Даррена Тилла это поражение стало четвертым при 18 (12 — досрочно) победах и одной ничьей.