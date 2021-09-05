Кабанский район, Бурятия, 5 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии открылась эколого-историческая тропа «Танхойская верста». Она соединяет железнодорожную станцию Танхой с визит-центром Байкальского заповедника, сообщает ТАСС.

Izo-life.ru Озеро Байкал

По словам замминистра природных ресурсов и экологии России Сергея Ястребова, тропа замыкает периметр оборудованных на территории заповедника троп. В результате сформировала круговая, обзорная тропа для туристов протяжённостью около 8 км.

По данным экоцентра «Заповедники», тропа является их совместным проектом с компанией «РЖД» и Байкальским заповедником.

«Длина тропы составляет всего примерно одну версту, но пройти ее быстро не получится: через каждые пару сотен метров посетителей ожидают познавательные информационные стенды с массой удивительных фактов и интерактивных открытий о природе и историческом наследии побережья Южного Байкала», — отметили в центре.

Напомним, в соседней Иркутской области, сегодня, 5 сентября отмечают День Байкала. Однако, как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавируса мероприятия будут проводиться online.

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