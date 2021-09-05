Дубай, ОАЭ, 5 сентября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Первое и второе место на II Международном конкурсе пианистов Classic Piano заняли российские мастера Мирослав Култышев и Виктор Маслов. Об этом сообщили ТАСС организаторы смотра из Европейского фонда поддержки культуры.

Пименов Юрий Иванович. Пианист. 1926

Конкурс Classic Piano длился в общей сложности три года. За это время организаторы провели предварительный отбор участников в разных странах. В финальную часть конкурса вышли 70 пианистов из более чем 20 стран.

Финальные выступления в Дубае оценивало жюри под председательством композитора Александра Чайковского. Победителем конкурса стал Мирослав Култышев, второе место занял Виктор Маслов.

«Чувствую счастливую опустошенность, потому что это было действительно сложное трехнедельное испытание. Рад был вновь оказаться на сцене, что особенно ценно в наше время пандемийных ограничений», — рассказал Култышев.

Призовой фонд конкурса составил более €300 тыс. Победитель состязания также отправится в мировое турне.