Челябинск, 5 сентября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Жители Челябинска жалуются на новую комиссию при оплате услуг по вывозу бытового мусора. Об этом пишут СМИ.

jackmac34 Деньги

Один из граждан рассказал изданию 74.ru, что при стоимости услуги 253 рубля он должен был заплатить комиссию в размере 50 рублей. «Я прямо обалдел — надбавка в 20% получается. Это как так?» — недоумевает гражданин.

Представители регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Центр коммунального сервиса» пояснили изданию, что комиссия за эту услугу была всегда. Просто ранее потребители её не замечали, так как её платили сами коммунальные организации, а расходы закладывались в тариф. Но после изменений в федеральном законодательстве так делать стало нельзя. Впрочем, возможность избежать комиссий есть, и эта информация уже доведена до потребителей.