Барнаул, 5 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае обнародованы результаты масштабной проверки качества дорог. Как сообщает 5 сентября территориальное министерство транспорта, более двух тысяч километров трасс оценивали по таким показателям, как продольная и поперечная ровность покрытия, его сцепные свойства, прочность, интенсивность транспортного потока и различные дефекты.

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В этом специалистам помогает специальный автомобиль, оснащенный системой навигационного и лазерного сканирования, видеокамерами, диагностическим комплексом, включающим в себя измеритель колейности.

Как пояснил ведущий инженер группы диагностики, отдела технического надзора, ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Иван Цапенко, одним из объектов проверки стал десятикилометровый участок на автомобильной дороге Белоярск — Заринск, отремонтированный в текущем строительном сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Результаты показали соответствие отремонтированного участка всем нормативным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в Барнауле заключён под стражу сроком на два месяца директор ООО «Энергострой» — подрядной организации, исполнявшей госконтракт по устройству искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве: ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

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