Братислава, 5 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Сборная Хорватии по футболу переиграла команду Словакии в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу (ЧМ) 2022 года. Об этом 5 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на стадионе «Тегельне Поле» и Братиславе и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал полузащитник Марсело Брозович, отличившийся на 86-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча сборная Хорватии набрала 10 очков, занимая второе место в турнирной таблице группы Н, и в следующем туре сыграет с командой Словении. У Словакии шесть очков и четвертое место.