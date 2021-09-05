Улан-Удэ, 5 сентября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за последние сутки снизился на 13 см и достиг отметки 246 см. По словам мэра города Игоря Шутенкова, по прогнозам вода продолжит отступать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Селенга в Улан-Удэ

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«Сейчас слой выхода на пойму 16 сантиметров. Паводковая вода осталась ещё на территории 15 домов, грунтовая держится почти на 400 участках», — отметил глава города.

Тем временем, за сутки проведена отсыпка в товариществе садоводов «Ранет». Начались работы по отсыпке вдоль дороги на улице Кубанская.