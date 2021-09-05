Улан-Удэ, 5 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 56 857.

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49% или 27 697 случаев зарегистрировано в столице республики Улан-Удэ.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 68 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 14 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 175 человек. По состоянию на 5 сентября в республике насчитывается более 7 тыс. контактных лиц.