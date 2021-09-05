Сингапур, 5 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Эксперимент с участием робота, который будет следить за общественным порядком, начался в Сингапуре. Об этом 5 сентября сообщает издание The Straits Times.

Цитата из м/ф «Стальной гигант», реж. Брэд Бёрд. США. 1999 Робот

Авторами проекта стали агентство науки и технологий, агентство по защите окружающей среды, управление наземного транспорта, агентство по продовольствию Сингапура. Автономный робот Xavier будет в круглосуточном режиме патрулировать общественные места с высокой проходимостью.

Робот оснащён приборами ночного видения и фотоаппаратурой, он будет фиксировать такие правонарушения, как курение в общественных местах, случаи незаконной торговли, нарушение ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса и передвижение автотранспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

Кроме того, робот с помощью электронного табло сможет призывать граждан не нарушать общественный порядок.

Авторы проекта пояснили, что использование подобных роботов поможет сократить число людей, занятых в патрулировании улиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в России шагающего робота, способного передвигаться по поверхностям произвольного наклона, как в воздушной, так и в водной среде.