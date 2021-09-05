В Сингапуре начался эксперимент с участием робота, следящего за порядком
Сингапур, 5 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Эксперимент с участием робота, который будет следить за общественным порядком, начался в Сингапуре. Об этом 5 сентября сообщает издание The Straits Times.
Авторами проекта стали агентство науки и технологий, агентство по защите окружающей среды, управление наземного транспорта, агентство по продовольствию Сингапура. Автономный робот Xavier будет в круглосуточном режиме патрулировать общественные места с высокой проходимостью.
Робот оснащён приборами ночного видения и фотоаппаратурой, он будет фиксировать такие правонарушения, как курение в общественных местах, случаи незаконной торговли, нарушение ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса и передвижение автотранспорта по тротуарам и пешеходным зонам.
Кроме того, робот с помощью электронного табло сможет призывать граждан не нарушать общественный порядок.
Авторы проекта пояснили, что использование подобных роботов поможет сократить число людей, занятых в патрулировании улиц.
Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в России шагающего робота, способного передвигаться по поверхностям произвольного наклона, как в воздушной, так и в водной среде.