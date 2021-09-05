Рим, 5 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Игрок молодежного состава туринского футбольного клуба «Ювенутс» Брайан Додьен умер в возрасте 17 лет. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба команды из Турина на своей странице в соцсети Twitter.

ru.torange.biz Скорбь

«Ювентус» переживает эту трагедию вместе с семьей Брайана Додьена», — говорится в сообщении.

Отметим, в 2015 году у 12-летнего футболиста диагностировали рак и французский полузащитник Поль Погба, на тот момент игравший в составе «Ювентуса», посвятил юному игроку гол в матче с командой «Торино», а также в течение года носил футболку с надписью: «Брайан, мы с тобой».

При этом в 2019 году Додьен смог победить болезнь и вернуться в большой футбол, после чего Погба подарил ему эту майку.