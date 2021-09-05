Москва, 5 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Санкции правительства США уничтожили конкурентный рынок пусковых услуг в коммерческой сфере. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Телеведущий Владимир Соловьёв спросил главу Роскосмоса о состоянии отечественной космической промышленности на рынке коммерческих запусков.

«Не очень мы себя хорошо сейчас чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций», — ответил Рогозин.

Он объяснил, что правительство США ввело ограничения против российских ракет-носителей. Рогозин отметил, что де-юре это ограничение вступит в силу с января 2023 года, однако космические компании уже сейчас руководствуются этими решениями.

Эти санкции запрещают выводить на орбиту российскими ракетами-носителями космические аппараты, в которых содержатся американские комплектующие (например, какая-либо электроника производства США).

«Из-за незаконных, как я считаю, санкций и политики демпинга мы теряем большое количество заказов на свободном рынке. Его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг — слово «рынок» здесь главное — его больше не существует», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что есть страны, желающие сотрудничать с Роскосмосом. Среди последних примеров коммерческих запусков глава Роскосмоса выделил пуски спутников британской компании OneWeb и южнокорейских космических аппаратов.