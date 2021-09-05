Тобольск, Тюменская область, 5 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Тобольске в ночном клубе произошла массовая драка среди гостей. Об этом сообщается в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Pixabay.com Драка

«Со слов нашего источника, в потасовке участвовало около 25 человек, одного увезли на скорой с ножевыми ранениями», — информирует администратор группы.

Комментарий УМВД России по Тюменской области ожидается.

Напомним, в Тюменской области антиковидный запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия в местах, где оказываются услуги общественного питания, а также на работу в ночное время снят с 31 августа.