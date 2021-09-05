Никосия, 5 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что качество игры его подопечных в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с командой Кипра было неудовлетворительным. Он заявил об этом 5 сентября журналистам.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Итог матча — три очка, мы выиграли, результат приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала. Понятно, что второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал. Нет такого, чтобы принесло какого-то удовлетворения», — сказал он.

Также главный тренер российской сборной уточнил, что если до 60-й минуты матча его подопечные в матче выглядели приемлемо, то после — «очень плохо» и добавил, что, по его мнению, проблема футболистов в их физическом состоянии.

«Функциональное состояние не позволяло делать какие-то вещи», — пояснил Карпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футболисты сборной России обыграли команду Кипра в пятом матче отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) — 2022 со счетом 2:0.