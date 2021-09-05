Кызыл, 5 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Туве с начала года зарегистрировано 10 430 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 62 новых носителя.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла (9 новых случаев), Чаа-Хольского (+11), Тоджинского (+6) районов, города Ак-Довурак (+6) и так далее.

«Из 62 заболевших мужчин — 27, женщин — 35. По возрасту: детей до 17 лет — 9, от 18 до 49 лет — 36, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 2», — отметили в минздраве.

За сутки госпитализировано 48 пациентов с COVID-19. По состоянию на 5 сентября в стационарах Кызыла лечатся 333 больных, 12 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 55,5%.