Москва, 5 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Количество ДТП с участием электросамокатов возросло на 66% за семь месяцев 2021 года в России. Такие данные привели в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

С января по июль текущего года на дорогах России произошло 266 ДТП с участием электросамокатов, тогда как за такой же период 2020 года количество таких аварий составило 160. Жертвами ДТП с электросамокатами за семь месяцев 2021 года стали восемь человек, в том числе один ребёнок, тогда как в прошлом году в подобных авариях погибло два человека.

Отмечается и резкое возрастание числа пострадавших в ДТП с участием электросамокатов. По данным МВД, в результате таких аварий пострадали 275 человек, по сравнению с таким же периодом прошлого года число получивших травмы возросло на 70% (со 164 до 275 человек).

«Рекорд» по количеству ДТП с электросамокатами принадлежит Санкт-Петербургу, где произошло 58 таких аварий, на втором месте Москва (55 ДТП), затем Краснодарский край (21 ДТП), Татарстан (12 аварий) и Подмосковье (11 аварий).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме предложили запретить прокат электросамокатов.