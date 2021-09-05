Томск, 5 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Томской области по состоянию на 3 сентября обмолотили почти 52 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, собрав более 148 тыс. тонн зерна. Это около 31,4% уборочной площади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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«С полей полностью убраны озимая пшеница (урожайность — 31,8 ц/га) и тритикале (36,6 ц/га). Завершается уборочная на посевах озимой ржи — обработано 95,7% полей (24,3 ц/га). Яровая пшеница убрана с 13,9% полей (28,3 ц/га)», — отметили в правительстве.

Средняя урожайность зерновых в бункерном весе составила 28,5 центнеров с га. По словам заместителя губернатора области Андрея Кнорра, урожайность находится на уровне прошлого года.