Москва, 5 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Поверхность смартфона может стать временным прибежищем для сальмонелл, кишечных палочек и других бактерий. Об этом сообщили врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская агентству «Прайм».

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Врач рассказала, что в 2015 году учёные британского Университета Суррея провели специальное исследование. Они взяли смывы со смартфонов 30 случайно отобранных людей, чтобы изучить находящиеся на поверхности телефонов бактерии.

Исследование показало, что на поверхности смартфона может находиться больше бактерий, чем на ободке унитаза. В частности, на корпусе телефона могут жить сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и другие бактерии.

Врач-инфекционист порекомендовала очищать корпус смартфона не менее одного раза в день. Она объяснила, что для очистки телефона можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук и специальные средства для дезинфекции гаджетов. Врач напомнила, что перед очисткой внешних поверхностей устройство требуется обязательно отключить от сети.