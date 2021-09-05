Екатеринбург, 5 сентября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом пожарные справились с огнём, который полыхал в районе озера Глухое и коллективного сада «Мирный». Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

Площадь очага достигала 760 га. К настоящему времени пожар ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, лес в том районе загорелся 14 августа. Жители Екатеринбурга и Первоуральска несколько дней жаловались на запах гари.