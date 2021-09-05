Иркутск, 5 сентября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 5 сентября, отмечают День Байкала. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в виду эпидемии коронавируса мероприятия будут проводиться online. На официальном портале baikalday.ru c 12:00 до 16:00 по местному времени состоится их прямая трансляция.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Во Дворце детского и юношеского творчества, Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П.Уткина, Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея пройдет «Семейный квест».

На улице Урицкого в Иркутске состоится выставка рисунков, на которой будут представлены лучшие работы конкурса «Живи, Байкал».

Так же в прямом эфире в 12.30, 13.30, 14.30 пройдет викторина с призами и подарками от партнеров праздника. Итоги уже прошедших экологических акций подведет министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Праздник пройдет и в муниципалитетах. Она включает выставки, мастер-классы, публичные лекции ученых, игры, творческие встречи, посвященные тайнам и загадкам озера Байкал. Новый формат мероприятия позволит расширить аудиторию участников, даст возможность поучаствовать в празднике жителям других регионов России и зарубежных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, наступивший 2021 год годом Байкала будет только для Иркутской области. Президент России Владимир Путин вроде бы одобрил объявление Года Байкала для всей страны, но потом передумал, назначил Год науки и технологий. Бурятия тоже не присоединилась.

Читайте также: Год Байкала наступил только для Приангарья