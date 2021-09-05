Знаменский район, Омская область, 5 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Омской области на центральной площади села Знаменское открыли памятник-обелиск танку Т-55 «Воинам-землякам, погибшим в боях за Родину». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония состоялась в преддверии Дня танкиста.

Правительство Омской области В Омской области установили памятник танку Т-55

Новый памятник стал частью мемориального комплекса в память о жителях Знаменского района, защищавших нашу страну. По словам первого зампреда правительства области Валерия Бойко, более пяти тысяч сельчан воевали за свободу и независимость страны в разных частях мира.

«Данный экспонат был выделен для знаменцев, и сегодня мы присутствуем на его открытии. Это символ того, что память о подвигах наших земляков будет храниться вечно», — отметил он.

Как отмечается, идею об установке памятника поддержал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Добавим, что мемориальный комплекс в Знаменском появился в 1985 году, в год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2005 году здесь установили плиты с фамилиями погибших воинов.