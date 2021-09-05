Лондон, 5 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Советник наследника британского престола принца Чарльза Майкл Фосетт подал в отставку на фоне скандала с получением ордена Британской империи бизнесменом из Саудовской Аравии в обмен на пожертвования крупной денежной суммы в благотворительный фонд принца Чарльза. Об этом 4 сентября сообщила газета Sunday Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным издания, бизнесмен из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз пожертвовал 1,5 млн фунтов стерлингов (около $2,1 млн) в обмен на получение ордена Британской империи. К награде бен Махфуз был представлен по рекомендации Фосетта и при содействии МИД Великобритании и посольства королевства в Эр-Рияде. В будущем предприниматель рассчитывал получить гражданство Великобритании и почётный титул. Советник принца Чарльза подозревается в содействии саудовскому бизнесмену в обмен на крупные денежные суммы.

В настоящее время Фосетт на фоне разгорающегося скандала покинул пост исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества. Обвинения в адрес советника принца Чарльза были «крайне серьёзно» восприняты в фонде, проводится внутреннее расследование.

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