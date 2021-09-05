Москва, 5 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» на Красной площади 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Спасская башня».

Sven Mandel Тилль Линдеманн

Линдеманн стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он исполнил на русском языке песню на слова Евгения Долматовского и музыку Никиты Богословского. Аккомпанировали вокалисту группы Rammstein три оркестра силовых ведомств России.

В дирекции фестиваля отметили, что лидер Rammstein впервые в своей музыкальной карьере выступил в сопровождении военных духовых оркестров. Повторное выступление Линдеманна в качестве специального гостя фестиваля пройдёт 5 сентября.

Фестиваль «Спасская башня» проводится на Красной площади и других концертных площадках столицы с 2007 года. В 2001 году участниками фестиваля стали военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.