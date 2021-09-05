Турочакский район, Алтай, 5 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 20 864.

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Лидером по суточному приросту стал Турочакский район, где выявлено семь новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Улаганского, Усть-Канского и других районов. Всего за сутки исследовано 334 пробы на коронавирус.

«За сутки выздоровели 33 пациента. По данным на 5 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 535 человек», — сообщили в оперштабе.