Улан-Удэ, 5 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В городе Кяхта на юге Бурятии минувшей ночью произошёл пожар в многоквартирном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к моменту прибытия пожарных, на лестничной площадке второго этажа было плотное задымление.

24.mchs.gov.ru Пожарные

Кроме того, была задымлена одна квартира на втором этаже. Жильцы соседних квартир успели эвакуироваться самостоятельно. В ходе тушения огня пожарные нашли на диване задымлённого помещения тело женщины без признаков жизни.

«В результате пожара поврежден диван и конструкции пола на площади 2,5 кв. Причина возгорания уточняется. На месте работают органы дознания», — отметили в управлении.