Иркутск, 5 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 5 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4617 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 100 089 человек (+380 за минувшие сутки).

Госпитализированы 1934 (+21 за сутки). Выздоровели 87 234 пациента (+572 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 419 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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