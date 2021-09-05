Чита, 5 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Мэрия Читы обнародовала причину коммунального ЧП с затоплением частных домов в городе. При строительстве многоквартирного жилого дома на перекрестке улиц Кочеткова и Фрунзе рабочими самовольно был засыпан водопропускной коллектор, служащий для отвода дождевых вод. И ввиду затяжного дождя 4 сентября начало топить окрестные частные дома.

Пресс-служба мэрии Читы В Чите самовольно был засыпан водопропускной коллектор

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Для оперативного отведения воды и спасения жилого сектора руководителем администрации Читы Александром Сапожниковым было принято решение незамедлительно прокопать на месте траншею для отвода воды.

В настоящий момент вода начала уходить. На улице Кочеткова продолжает работать техника МП «ДМРСУ». Контрольная инспекция города Читы проводит проверку по данному случаю, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.

Руководство строительной организации признало факт самовольной засыпки коллектора и пообещало на следующей неделе организовать его прочистку.