Москва, 5 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили установку 34 космических аппаратов британской компании OneWeb на разгонный блок «Фрегат». 4 сентября об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Laspace.ru Разгонный блок «Фрегат» выводит спутник на орбиту

После установки спутников на разгонный блок специалисты провели накатку головного обтекателя. Далее им предстоит транспортировать космическую головную часть в монтажно-испытательный корпус площадки №31 космодрома «Байконур».

Запуск космических аппаратов OneWeb будет проводиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б». Старт назначен на 14 сентября 2021 года.

Британская компания OneWeb формирует группировку орбитальных аппаратов для создания системы космического интернета. Спутники OneWeb выводятся на орбиту российскими носителями на коммерческой основе.

Сейчас на орбите размещено 288 аппаратов из планируемых 648. Через месяц после старта с «Байконура» — 14 октября 2021 года — должен состояться ещё один пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb с космодрома «Восточный».