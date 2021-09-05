Кемерово, 5 сентября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 5 сентября, за прошедшие сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 171 случай.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«Новокузнецк — 32, Кемерово — 28, Прокопьевск — 15, Белово — 14, Междуреченск — 14, Осинники — 12, Анжеро-Судженск — 11, Юрга — восемь, Новокузнецкий МР — шесть, Мыски — пять, Таштагольский МР — четыре, Тайга — три, Гурьевский МО — три, Юргинский МО — три, Калтан — два, Киселевск — два, Краснобродский — два, Ижморский МО — два, Яйский МО — два, Яшкинский МО — два, Кемеровский МО — один, Прокопьевском МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 178 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 52 729 случаев заражения коронавирусом, 49 974 человека выздоровели, 1162 пациента скончались.