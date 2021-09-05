Новосибирск, 5 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Сотрудники прокуроры Новосибирска проверили, как соблюдают федеральное законодательство организации и предприниматели, эксплуатирующие батуты, картинги, электромобили в местах массового пребывания людей. Проверки проведены с участием специалистов инспекции Гостехнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Аттракцион

«Прокуроры вскрыли нарушения в деятельности 15 юридических лиц и предпринимателей, оказывающих услуги в указанной сфере, — уточнили в ведомстве. — По итогам проверок прокуроры внесли 15 представлений, возбудили в отношении ответственных лиц 13 административных дел по статье «Нарушение требований технических регламентов».

Так, в Калининском районе Новосибирскадетская игровая зона разместили в торгово-развлекательном центре «Родник» выше второго этажа. В Кировском и Ленинском районе города надувные батуты не были зарегистрированы в инспекции Гостехнадзора. Практически каждый прокурор выявил некачественную фиксацию узлов крепления аттракционного оборудования, прогибы швартовочных элементов, неограничение доступа посетителей к оборудованию, опасному для жизни и т.д. Не было в таких массовых местах и средств оказания первой медицинской помощи пострадавшим (на аттракционах), установлены факты непрохождения работниками медицинского освидетельствования.