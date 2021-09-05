Кемерово, 5 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Кемерове завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. В нём участвовали 400 спортсменов из 60 регионов страны. Определены победители во всех 13 весовых категориях, которые в составе национальной сборной будут представлять Россию в Белграде на чемпионате мира с 26 октября по 6 ноября 2021 года, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области Чемпионат России по боксу среди мужчин в Кемерове

«Я очень рад, что к нам в Кузбасс приехали спортсмены со всей страны, судьи, почётные спортсмены. Чемпионат России по боксу впервые проходит в Сибири, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — За время чемпионата правительство региона подготовило документы, и мы направляем заявку на проведение у нас в 2025 году чемпионата мира по боксу. Также отправляем заявку на проведение в Кузбассе в следующем году российского форума «Россия — спортивная держава».

Отметим, что на финальные бои и церемонию награждения чемпионов в Кузбасс приехали двукратный чемпион Европы, чемпион мира Олег Саитов; двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко; олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Левзяк; призер олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы Раимкуль Малахбеков; чемпион мира среди профессионалов по версии WBC Григорий Дрозд; заместитель председателя совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов; чемпион СССР, чемпион Европы, чемпион мира среди любителей, десятикратный чемпион мира среди профессионалов по версии WBC Юрий Арбачаков; призер олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, чемпион мира Михаил Алоян и др.

По итогам чемпионата России по боксу среди мужчин — 2021, лучшим бойцом признан Всеволод Шумков из Санкт-Петербурга; лучшим судьей — Алексей Астахов из Удмуртии, лучшим тренером — Руслан Дотдаев из Санкт-Петербурга.

В общекомандном зачёте Кубок чемпионата за третье место получила сборная Москвы, за второе — Татарии, за первое — Санкт-Петербург.