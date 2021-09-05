Токио, 5 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Сборная России заняла четвёртое место в общекомандном медальном зачёте на летних Параолимпийских играх в Токио.

(сс) Miyuki Meinaka Олимпийский огонь в Токио

Всего российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Сборная России побила рекорд, установленный на Параолимпийских играх 2012 года в Лондоне. Тогда российские спортсмены вернулись домой с 102 медалями (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых). На Параолимпиаде в Токио сборная РФ выиграла 118 наград.

Первое место в общем медальном зачёте задолго до окончания Параолимпийских игр обеспечила себе сборная Китая (206 наград), на втором месте сборная Великобритании (123 награды), третье место заняли параолимпийцы из США (103 награды). У сборной США меньше медалей в общекомандном зачёте, но американские спортсмены обошли российскую сборную по числу серебряных медалей — 36 против 33 у российской команды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сборная России поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете на летних Параолимпийских играх в Токио.