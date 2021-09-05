Новосибирск, 5 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области зафиксированы новые случаи мошеннических действий группы лиц. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

«Аферисты, представляясь должностными лицами главного управления МЧС России по Новосибирской области, угрожают промышленным и торговым предприятиям проверками и последующим закрытием точек. За неисполнение «санкций» они требуют денежные онлайн-переводы», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что мошенники активизировались на фоне пожаров с трагическими последствиями, наподобие произошедшего пожара в складских помещениях в Ленинском районе Новосибирска.