Вашингтон, 5 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, ещё трое пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестными на северо-западе столицы США, города Вашингтона. Об этом 5 сентября сообщил журналистам глава управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Инцидент произошёл поздно вечером 4 сентября на одной из улиц города. По словам очевидцев, неизвестные молодые люди вышли из автомобиля и открыли стрельбу по прохожим, после чего скрылись с места происшествия. Конти уточнил, что жертвами стрельбы стали три человека, ещё трое были госпитализированы с угрожающими их жизни ранениями.

Конти отметил, что возрастание случаев насилия с применением огнестрельного оружия говорит о болезни общества в целом. В настоящее время полиция устанавливает личности злоумышленников, за информацию о преступниках объявлена награда в размере $75 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе на территории школы в штате Северная Каролина. Жертвой стрельбы стал один из учеников школы.