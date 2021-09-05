Токио, 5 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Автомобиль в котором находился знаменитый японский кинорежиссёр Такеши Китано, атаковал вооружённый ножом и киркой злоумышленник в городе Токио. Об этом 5 сентября сообщает агентство Kyodo.

Pixabay.com Нападение с ножом

Инцидент произошёл вечером 4 сентября возле здания телевизионной станции канала TV Tokyo. Мужчина в возрасте от 40 до 50 лет, размахивая киркой, кинулся на автомобиль, в котором находился 74-летний Китано.

Нападавший был задержан на месте, при досмотре у него был обнаружен, помимо кирки, нож с десятисантиметровым лезвием. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Мотивы нападавшего неизвестны, в настоящее время с ним работают сотрудники полиции.