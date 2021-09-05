Новосибирск, 5 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Два месяца медицинский пункт на пригородном вокзале станции «Новосибирск-Главный» работал только для вакцинирования от коронавируса сотрудников транспортной сферы. Теперь прививку сможет сделать любой желающий. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Пункт вакцинации от коронавируса на пригородном вокзале станции «Новосибирск-Главный»

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По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслава Невежина, это место очень удобное и комфортное, рядом находится станция метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» и именно сюда приезжают пригородные электропоезда всех направлений.

Пункт вакцинации работает с 9:00 по 15:00 (время местное). Специалисты уточнили, что бывает, что цифра прошедших вакцинацию за день достигает 70 человек.

Отметим, что около двух тысяч сотрудников транспортной сферы было вакцинировано за два месяца. Привито около 40%.