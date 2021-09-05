Новосибирск, 5 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В новосибирской области соблюдение масочного режима в электропоездах находится на достаточно высоком уровне. Об этом сообщил замглавы регионального минтранса Вячеслав Невежин после рейда на железнодорожной станции «Сеятель».

Алексей Колчин ИА REGNUM Рейд по соблюдению масочного режима

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"Привыкли пассажиры к соблюдению масочного режима и в большинстве своём соблюдают. За прошедшую неделю выписано 47 протоколов физическим лицам на объектах транспортной инфраструктуры, и четырем юридическим лицам, которые осуществляли провоз пассажиров с нарушением масочного режима», — уточнил он.

При этом большое количество жителей региона вернулось с мест отдыха, студенты и школьники начали учёбу. И чтобы исключить риски завоза коронавирусной инфекции с соседних регионов и передачу другим пассажирам, минтранс усилит рейдовые мероприятия на транспорте.