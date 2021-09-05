Новосибирск, 5 сентября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. В Новосибирске с 5 сентября 2021 года на пристани Седова Заимка отменяется остановка теплохода «Москва-133», обслуживающего пригородный маршрут «Речной Вокзал — Седова Заимка». Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Речные перевозки

Причина — понижение уровня воды в реке Обь.

«В связи с невозможностью обеспечения безопасности перевозок пассажиров по действующим техническим условиям речной обстановки, из-за понижения уровня воды в реке Обь, минтрансом согласована отмена с 5 сентября 2021 года на пристани Седова Заимка остановки теплохода «Москва-133», осуществляющего перевозки пассажиров по сезонному пригородному маршруту «Речной Вокзал — Седова Заимка», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что маршрут сокращается до Новой зари без изменения расписания с оставшихся остановочных пунктов.