Штат Луизиана, США, 5 сентября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Работы по восстановлению энергоснабжения в могут продлиться до конца сентября в наиболее пострадавших от урагана «Ида» районах американского штата Луизиана. Об этом 5 сентября сообщает агентство Associated Press.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

По словам главы энергетической компании Entergy Louisiana, ураган повредил более 22 тыс. опор линий электропередачи, вышли из строя более 5200 трансформаторов, произошли обрывы на 26 000 участках провода. Уровень разрушений в ряде мест сильно затруднил проведение оценки повреждений из-за невозможности подойти близко к повреждённому участку.

Компания рассчитывает завершить восстановительные работы до 29 сентября. Это означает, что часть потребителей останется без энергоснабжения фактически до конца месяца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента США Джозефа Байдена посетить штаты, пострадавшие от удара урагана «Ида».