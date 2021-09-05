Кемерово, 5 сентября, 2021, 04:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации уже обратился 29 421 человек, из этого числа детей и подростков до 17 лет — 6119 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

Только за последнюю неделю к медикам по поводу присасывания клещей обратились 268 человек, в том числе детей — 68.

Отмечается, что на наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 10 179 клещей, в 2688 клещах обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 201 клеще — возбудитель анаплазмоза, в 387 клещах — возбудитель эрлихиоза.

С подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 280 человек. Зарегистрирован один больной с диагнозом «Моноцитарный эрлихиоз человека», 36 больных с диагнозом «Клещевой вирусный энцефалит», 57 больных с диагнозом «Клещевой боррелиоз».