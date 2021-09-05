Новосибирск, 5 сентября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Суд приговорил бывшего главного бухгалтера Новосибирского научно-исследовательского института туберкулёза Минздрава России за пособничество в хищении имущества к 2,5 года условно. Об этом сообщил Заельцовский районный суд Новосибирска.

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«Е. В. Г. признана виновной в совершении пособничества в хищении имущества, принадлежащего «ННИИТ» Минздрава России, вверенного иному лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела, путём его растраты, с использованием своего служебного положения главного бухгалтера, чем причинила потерпевшему ущерб, в особо крупном размере (на сумму 1 636 635 рублей)», — уточняется на сайте суда.

Отмечается, что вину женщина признала в полном объёме. Она осуждена надва года шесть месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком на этот же срок. Приговор не вступил в силу.