Лондон, 5 сентября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II попросили её внук, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом 5 сентября сообщает The Sun.

Office of the Governor-Genera Принц Гарри и Меган Маркл

Супруги выразили желание познакомить королеву с её правнучкой, принцессой Лилибет. Елизавета II пока не дала ответа на запрос принца Гарри и Меган Маркл, однако известно, что королева выражала желание увидеть свою правнучку.

Часть граждан Великобритании пришла в шок от просьбы принца Гарри и его супруги, так как они доставили немало хлопот королевской семье в текущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Елизавета II готовится подать в суд на своего внука принца Гарри и его супругу Меган Маркл в случае выхода в свет книжки с их воспоминаниями о жизни в Букингемском дворце.