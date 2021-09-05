Новосибирск, 5 сентября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. В Новосибирске утверждено постановлении мэрии «о создании рабочей группы по разработке концепции создания водно-зелёного каркаса». Об этом сообщается на сайте «Зелёный Новосибирск».

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Уточняется, что в рабочую группу вошли специалисты профильных университетов, научно-исследовательских институтов, структурных подразделений мэрии и правительства Новосибирской области, депутатов Совета депутатов города.

Отмечается, что уже проведено обследование территорий речных долин (Оби и её притоков — восьми малых рек, Ини) и озеленённых территории, в составе которых есть водоемы — старицы Оби, пруды, копани, карьеры. Это — основа городского водно-зеленого каркаса Новосибирска. Часть этих территорий определена в составе водно-зелёного каркаса (Михайловская набережная, парк Арена, набережная Ини — ПаркИня, ландшафтный парк Каменка, Ельцовка 1 и другие).

В настоящее время проходит инвентаризация и предпроектные исследования.