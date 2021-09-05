Каир, 5 сентября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. До 12 человек возросло число погибших в результате ДТП в Египте. Об этом 5 сентября сообщил арабский новостной портал Al-Masry Al-Youm.

Tysto Авария

Авария произошла примерно в ста километрах от Каира, на автотрассе Каир — Суэц. Пассажирский автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир по неизвестным на данный момент причинам налетел на бетонное ограждение и перевернулся. На место ДТП были отправлены 30 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы Суэца.

Отмечается, что среди пострадавших много людей с тяжёлыми травмами и в критическом состоянии. Информация о том, что в автобусе могли находиться иностранные граждане, не поступала. По предварительным данным, в автобусе ехали несколько египетских семей, они возвращались с отдыха на побережье Красного моря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате ДТП в Египте.